Bper | accordo per il salario degli ex Ubi e Intesa Sp

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Primosindacale per l’armonizzazione del contratto integrativo dei dipendenti ex Ubi ed exSanpaolo assorbiti ina seguito dell’operazione di acquisizione di circa 600 sportelli daSanpaolo, conclusa nel 2021. L’, che interessa complessivamente circa 18.000 lavoratrici e lavoratori, è stata firmata la scorsa notte dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali con i vertici del gruppo. Contestualmente, è stato raggiunto unper gestire 1.100 uscite di personale, tutte con pensionamenti e prepensionamenti su base volontaria, utilizzando il Fondo di solidarietà. Le uscite, spiega la nota, vengono compensate da 550 nuove assunzioni a tempo indeterminato e da ulteriori 300 stabilizzazioni di contratti in somministrazione e ...

Advertising

FirstCalabria : RT @FirstCisl: ?? Buon accordo Gruppo #Bper. #FirstCisl: con il #ricambiogenerazionale sono favorite stabilizzazioni e assunzioni Le agenzi… - FirstCalabria : RT @FirstCisl: ?? #Bper, #FirstCisl: accordo positivo su ricambio generazionale ??550 assunzioni e 1.100 uscite volontarie attraverso pensio… - ETangerini : RT @GruppoBPER_PR: #BPERBanca raggiunge un accordo con le Organizzazione Sindacali del Gruppo, per favorire un ricambio generazionale e pro… - tabarro63 : RT @FirstCisl: ?? Buon accordo Gruppo #Bper. #FirstCisl: con il #ricambiogenerazionale sono favorite stabilizzazioni e assunzioni Le agenzi… - SScavazzin : RT @FirstCisl: ?? Buon accordo Gruppo #Bper. #FirstCisl: con il #ricambiogenerazionale sono favorite stabilizzazioni e assunzioni Le agenzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bper accordo

Pochi i rialzi sul paniere dei grandi titoli, da(+0,77%), fresca disindacale e di rialzo della prospettiva da 'stabile' a 'positiva' da parte di Moody's, in caso di fusione con Carige (...Rialzi anche(+0,77%) dopo l'raggiunto con i sindacati sull'occupazione. Inoltre, l'agenzia Moody's ha migliorato l'outlook della banca modenese da stabile a positivo e ha evidenziato ...Primo accordo sindacale per l’armonizzazione del contratto integrativo dei dipendenti ex Ubi ed ex Intesa Sanpaolo assorbiti in Bper a seguito dell’operazione di acquisizione di circa 600 sportelli da ...L’AQUILA – La Giunta regionale, riunita quest’oggi, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato uno schema di accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo (dipartimento Territorio-Ambi ...