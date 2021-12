Bagnatica | tamponamento tra auto | una finisce fuori strada

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021). Solo un grosso spavento, ma fortunatamente niente di grave per l’mobilista che nella mattinata di mercoledì 29 dicembre è finitocon la suadopo un incidente. È successo attorno alle 9, lungo la Provinciale 91 Bis: dueche viaggiavano nella stessa direzione di marcia sono entrate in collisione e una ha terminato la propria corsa in una cunetta che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Bergamo che hanno aiutato il personale medico del 118 a estrarre dall’l’mobilista incastrato e hanno poi messo in sicurezza entrambe le vetture incidentate. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi.