ATP Cup 2022, Italia: ora il girone è più difficile? Francia più forte dell’Austria, ma la Russia… (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le tante defezioni dell’ultimo minuto hanno stravolto la ATP Cup 2022, la competizione per Nazionali che andrà in scena a Sydney (Australia) dal 1° al 9 gennaio. Il girone in cui è inserita l’Italia è stato letteralmente rivoluzionato e ha decisamente cambiato i connotati: l’Austria ha dovuto dare forfait a causa delle assenze di Dominic Thiem e Dennis Novak, venendo così sostituita dalla Francia; la Russia ha perso Andrey Rublev (causa positività al Covid-19) e Aslan Karatsev, restando aggrappata al fuoriclasse Daniil Medvedev; il quadro è completato dall’Australia, che per il momento è annunciata con la formazione tipo. Il raggruppamento è più difficile per l’Italia? La Russia è indubbiamente decimata: Medvedev, numero 2 del ranking ATP e vincitore degli ultimi US Open, ha trascinato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le tante defezioni dell’ultimo minuto hanno stravolto la ATP Cup, la competizione per Nazionali che andrà in scena a Sydney (Australia) dal 1° al 9 gennaio. Ilin cui è inserita l’è stato letteralmente rivoluzionato e ha decisamente cambiato i connotati: l’Austria ha dovuto dare forfait a causa delle assenze di Dominic Thiem e Dennis Novak, venendo così sostituita dalla; la Russia ha perso Andrey Rublev (causa positività al Covid-19) e Aslan Karatsev, restando aggrappata al fuoriclasse Daniil Medvedev; il quadro è completato dall’Australia, che per il momento è annunciata con la formazione tipo. Il raggruppamento è piùper l’? La Russia è indubbiamente decimata: Medvedev, numero 2 del ranking ATP e vincitore degli ultimi US Open, ha trascinato ...

