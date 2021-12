A14, auto si schianta e si ribalta in corsia di sorpasso. Chiuso il tratto tra Fermo - Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. Code anche ... (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Porto SAN Giorgio - A14 , Chiuso il tratto tra Fermo e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona a causa di un incidente avvenuto al km 278+700. Si tratta di un'autovettura che ha sbandato ed è ferma ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 dicembre 2021)SAN- A14 ,iltrain direzione di Ancona a causa di un incidente avvenuto al km 278+700. Si tratta di un'vettura che ha sbandato ed è ferma ...

Advertising

lanuovariviera : Pesante incidente in A14, auto rovesciata. Chiuso il tratto tra Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio - news_rimini : Grave incidente nella notte in A14 tra due auto e un camion: deceduta una donna, due feriti - Cesena - Cronaca - David_c05 : La ricarica ultrafast di Free To X arriva anche sulla A14: pronta la stazione di Conero Ovest - infoitinterno : Grave incidente nella notte in A14 tra due auto e un camion: deceduta una donna, due feriti - infoitinterno : Incidente sulla A14 Bologna-Taranto, camion contro auto: un morto e due feriti -