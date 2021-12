Sonia Bruganelli, botta e risposta con Biagio D’Anelli: “Questo è …” (Di martedì 28 dicembre 2021) Ieri lunedì 27 dicembre è andata in onda un’altra puntata de Il grande fratello vip condotta, come al solito, da Alfonso Signorini affiancato dalle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. E proprio Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis è stata duramente attaccata da Biagio D’Anelli. Vediamo cosa è accaduto. Sonia Bruganelli attacca Biagio D’Anelli che le risponde a tono Ieri, durante la puntata de Il grande fratello vip c’è stato uno scontro molto acceso tra Sonia Bruganelli e Biagio D’Anelli. Tutto è iniziato perché Miriana Trevisan, durante la settimana aveva fatto una scenata di gelosia a Biagio che in puntata si è ... Leggi su cityroma (Di martedì 28 dicembre 2021) Ieri lunedì 27 dicembre è andata in onda un’altra puntata de Il grande fratello vip condotta, come al solito, da Alfonso Signorini affiancato dalle due opinioniste Adriana Volpe e. E proprio, moglie di Paolo Bonolis è stata duramente attaccata da. Vediamo cosa è accaduto.attaccache le risponde a tono Ieri, durante la puntata de Il grande fratello vip c’è stato uno scontro molto acceso tra. Tutto è iniziato perché Miriana Trevisan, durante la settimana aveva fatto una scenata di gelosia ache in puntata si è ...

Advertising

fede_lica91 : RT @_altezzosa_: Sonia Bruganelli:”ANCHE PERCHÉ È ENTRATO PER QUESTO” #gfvip - DonnaGlamour : Sonia Bruganelli contro Sophie Codegoni per la storia con Basciano - VittorioMastro8 : RT @tinamartinareal: “Se Soleil avesse detto di sì a quest’ora stava con lei” SONIA BRUGANELLI TI AMO ?? #GFVip - occhio_notizie : Sonia Bruganelli provoca Sophie: 'Avresti dovuto essere sincera con Jessica' #gfvip6 - ParliamoDiNews : Le Iene, Sonia Bruganelli brutalizza suo figlio: `Deficiente, tutto questo per una sco***` – Libero Quotidiano… -