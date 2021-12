Sogni: nella notte hai sognato un serpente? Ecco il suo significato (Di martedì 28 dicembre 2021) Vediamo insieme che cosa significa se durante un sogno avete visto un serpente e magari vi siete spaventati. Tutti noi la notte facciamo dei Sogni, poi in tantissimi non ricordano nulla, mentre per altre persone il ricordo è nitido. Ma in questo caso se abbiamo sognato un serpente che cosa vuol dire? Che cosa succederà L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 28 dicembre 2021) Vediamo insieme che cosa significa se durante un sogno avete visto une magari vi siete spaventati. Tutti noi lafacciamo dei, poi in tantissimi non ricordano nulla, mentre per altre persone il ricordo è nitido. Ma in questo caso se abbiamounche cosa vuol dire? Che cosa succederà L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

berlusconi : Ora è davvero Natale! Auguro alle vostre famiglie e a ciascuno di voi di poter realizzare i sogni che portate nella… - berlusconi : Vi auguro di poter realizzare i sogni che portate nella mente e nel cuore. Buon Santo Natale - Sandro35594967 : @HypnoloopaH Speriamo passi presto questo momento di schizofrenia generale... se poi sta male l'unico master ipnoti… - BarbiniIvana : RT @Gyro02663493: I sogni s'infrangono e poi muoiono. Conosco una piccola fata triste che vive nell'oceano e suona il suo cuore in un flaut… - VentagliP : RT @SarahSognatrice: #FateGnomiFolletti #VentagliDiParole Credo in ogni cosa fino a quando non si dimostra il contrario. Quindi credo nel… -