Simone Inzaghi | “Barella diventerà una bandiera dell’Inter”

Advertising

Inter : ?? | INTERVISTA Le parole di mister Simone Inzaghi alla vigilia di #InterTorino ?? @Inter_TV - InterFanTV : Nell'intervista alla Gazzetta, Simone #Inzaghi ha parlato anche di alcuni singoli giocatori dell'#Inter: - mr_kubra : RT @GoalItalia: Simone Inzaghi e le telefonate con Calhanoglu ???? Il retroscena svelato dall'allenatore dell'Inter ????? - ElTrattore : Simone Inzaghi chiama Dimarco Dimash e Lautaro Lauto Buona giornata - GoalItalia : Simone Inzaghi e le telefonate con Calhanoglu ???? Il retroscena svelato dall'allenatore dell'Inter ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Inzaghi

ASCOLTA Correa pronto al rientro: l'attaccante ha lavorato sodo in queste settimane per essere a disposizione didal 2022 Joaquin Correa è pronto a tornare a disposizione diin vista dei primi impegni del nuovo anno. A partire da giovedì, quando ci sarà la ripresa, rientrerà in gruppo per lavorare fin da subito insieme ai compagni ...L'Inter si muove per regalare un colpo aa gennaio, nome individuato e contatti per l'affare: i dettagliInter promossa a pieni voti nel 2021, con la vittoria dello scudetto con un girone di ritorno da schiacciasassi e una ...Intervenuto a GazzettaTv, ha parlato l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi. Tra le altre cose ha tracciato un bilancio del girone d'andata che ha visto i nerazzurri fregiarsi del titolo, seppur effim ...Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è stato ospite qualche giorno fa de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole su alcuni giocatori ...