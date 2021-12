Raoul Bova in Don Matteo 13 sarà l’opposto di Terence Hill e l’anti don Camillo (Di martedì 28 dicembre 2021) Raoul Bova in Don Matteo 13 è Don Massimo, nuovo sacerdote che vedremo apparire qualche puntata dopo l’inizio di stagione. Il passaggio di testimone è già stato girato nei mesi scorsi, e l’arrivederci di Terence Hill sarà dura da digerire per il pubblico affezionato. Con la data di messa in onda che slitta da gennaio a marzo, c’è ancora tanta attesa prima di vedere il nuovo arco narrativo che inaugura un cambiamento drastico per la fiction. Luca Bernabei, produttore di LuxVide, ha anticipato altre novità nel corso di un’intervista concessa a Repubblica, sottolineando la differenza tra i due “Don”: Hill è un angelo viaggiatore, Bova un ex carabiniere. Fa ridere perché all’inizio il maresciallo Cecchini (Frassica) non lo riconosce, non vuole dargli ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 dicembre 2021)in Don13 è Don Massimo, nuovo sacerdote che vedremo apparire qualche puntata dopo l’inizio di stagione. Il passaggio di testimone è già stato girato nei mesi scorsi, e l’arrivederci didura da digerire per il pubblico affezionato. Con la data di messa in onda che slitta da gennaio a marzo, c’è ancora tanta attesa prima di vedere il nuovo arco narrativo che inaugura un cambiamento drastico per la fiction. Luca Bernabei, produttore di LuxVide, ha anticipato altre novità nel corso di un’intervista concessa a Repubblica, sottolineando la differenza tra i due “Don”:è un angelo viaggiatore,un ex carabiniere. Fa ridere perché all’inizio il maresciallo Cecchini (Frassica) non lo riconosce, non vuole dargli ...

