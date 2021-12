Pallanuoto | amichevole di fine anno contro la Spagna per il Settebello

(Di martedì 28 dicembre 2021) Appuntamento diper ildellamaschile, che a Madrid si allenerà insieme allain modo congiunto e disputerà un’ufficiale alle ore 18 di mercoledì 29 dicembre, a tre settimane di distanza dalla prima partita in World Leaguei campioni olimpici della Serbia. Questo il commento del ct delSandro Campagna, che a questa piscina lega ricordi importanti da giocatore: “Torno dopo 35 anni in questa piscina teatro di una finale epicala Jugoslavia, per giunta ancora più lunga di quella olimpica a Barcellona con otto tempi supplementari. Emozioni e ricordi che mischiano con la realtà di oggi che ci vede ancora protagonisti in vista di una nuova stagione. Emozione anche per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto amichevole

Sportface.it

Sandro Campagna sta lavorando tanto anche per inserire volti nuovi come ha dimostrato la recente vittoria in terra croata insenza tanti big. Il 27 dicembre il Settebello si radunerà per ...La pausa natalizia è, dunque, utile non solo per riposare qualche giorno ma anche per organizzare qualchedi fine anno. Il Savona, scenderà […] Sport: Coppa Italia la R. ...4' di lettura Ancona 28/12/2021 - E' stato un anno difficile per la Vela Nuoto Ancona, vissuto tra lockdown, piscine aperte solo per gli agonisti, difficoltà enormi per la società sportiva, eppure e p ...Il coronavirus si abbatte sullo sport. Tre dei giocatori di pallanuoto convocati da Sandro Campagna per il common training e l’amichevole con la Spagna ...