Milan, Messias: "Sono più tranquillo ora rispetto a quando giocavo in Eccellenza" (Di martedì 28 dicembre 2021) Junior Messias, attaccante del Milan, si è concesso in una lunga intervista ai microfoni di StarCasinò Sport. Queste le dichiarazioni più importanti dell'ex fantasista del Crotone: "Il gol di Madrid contro l'Atletico in Champions? È stato bellissimo. La palla era morbida, avevo solo il portiere davanti, mi Sono detto: "Qua faccio gol". Ho avuto modo di pensarci (ride, ndr) perché la palla è arrivata proprio morbida, ho avuto il tempo per saltare nel modo giusto e fare gol". Sugli insegnamenti avuti dalle esperienze con Casale, Chieri e Gozzano: "Ho imparato ad avere tranquillità. Ti dico la verità, avevo più paura di giocare in Eccellenza o in Serie D. Avevo quel brivido, quella pressione, più allora di adesso che faccio una partita in Champions League contro avversari più forti".

