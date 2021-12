Maurizio Stecca: “Ero in camera con 4 no vax, tolgono il posto agli altri” (Di martedì 28 dicembre 2021) Uscito dalla rianimazione, l’ex campione di pugilato Maurizio Stecca invita tutti a vaccinarsi. Lui era vaccinato con due dosi. L’incubo è finito per l’ex campione di pugilato Maurizio Stecca. Il 58enne ha affrontato il match più duro di tutta la sua vita: quello contro il Covid. E, nonostante le due dosi di vaccino, non L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 28 dicembre 2021) Uscito dalla rianimazione, l’ex campione di pugilatoinvita tutti a vaccinarsi. Lui era vaccinato con due dosi. L’incubo è finito per l’ex campione di pugilato. Il 58enne ha affrontato il match più duro di tutta la sua vita: quello contro il Covid. E, nonostante le due dosi di vaccino, non L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Corriere : Maurizio Stecca: «In camera con me quattro no vax che occupavano il posto di chi ha bis... - sant_px : RT @gr_grim: Qui siamo al corto circuito totale. 'I non vaccinati devono vaccinarsi altrimenti levano il posto in terapia intensiva ai vacc… - Marilenapas : RT @Corriere: Maurizio Stecca: «In camera con me quattro no vax che occupavano il posto di chi ha bis... - kkzoel : RT @PapagniGrace: No ma io mi chiedo ha un senso quello che sostiene? Poi vorrei chiederle perché il suo culetto bivax vale più degli altri… - leonemaschio : Maurizio Stecca senza vergogna! Intubato con doppia dose sta al gioco del regime e adesso che è uscito spara contro… -