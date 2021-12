Manovra, FdI: «Sui nostri emendamenti un plotone di esecuzione. Il ministro si presenti in Commissione» (Di martedì 28 dicembre 2021) Sulla Manovra, approdata in Aula a Montecitorio, Fratelli d’Italia ha perso la pazienza. Il sistematico esautoramento del Parlamento, tanto più dell’opposizione, da parte del governo Draghi è nel mirino del partito di Giorgia Meloni. Che in Commissione Bilancio è costretto a subire a scatola chiusa la Legge di Bilancio, il provvedimento più importante di uno Stato. Ancora più strategico di fronte alle prospettive del Pnrr. Legge sulla quale, dopo il via libera del Senato, verrà posta la fiducia. Manovra, FdI: sui nostri emendamenti un plotone di esecuzione “Rispetto agli emendamenti presentati dal gruppo di Fratelli d’Italia un plotone d’esecuzione ha eseguito una sentenza scritta al di fuori dell’esame della ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021) Sulla, approdata in Aula a Montecitorio, Fratelli d’Italia ha perso la pazienza. Il sistematico esautoramento del Parlamento, tanto più dell’opposizione, da parte del governo Draghi è nel mirino del partito di Giorgia Meloni. Che inBilancio è costretto a subire a scatola chiusa la Legge di Bilancio, il provvedimento più importante di uno Stato. Ancora più strategico di fronte alle prospettive del Pnrr. Legge sulla quale, dopo il via libera del Senato, verrà posta la fiducia., FdI: suiundi“Rispetto aglipresentati dal gruppo di Fratelli d’Italia und’ha eseguito una sentenza scritta al di fuori dell’esame della ...

