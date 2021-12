LIVE Biathlon, World Team Challenge 2021 in DIRETTA: Hettich-Lesser davanti dopo la mass start, Italia ad oltre un minuto e mezzo di ritardo (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 Adesso nell’inseguimento le coppie partiranno con un distacco dimezzato rispetto a quello accumulato nella mass start. L’Italia partirà con 50 secondi di ritardo dalla coppia tedesca. 18.48 Sesta l’Italia a 1’40”, appena dietro alla Repubblica Ceca. Incredibile. 18.47 Seconda piazza dell’Ucraina e terza della Russia: 1’16” di ritardo. Semplicemente pazzesco per un format di questo tipo. 18.46 Germania che arriva al traguardo della mass start: dominio assoluto di Hettich e Lesser. Prestazione monstre dei tedeschi. 18.44 Tre errori per Hofer! Non ci voleva: l’Italia probabilmente sarà ad un minutino dalla testa. 18.43 ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50 Adesso nell’inseguimento le coppie partiranno con un distacco dimezzato rispetto a quello accumulato nella. L’partirà con 50 secondi didalla coppia tedesca. 18.48 Sesta l’a 1’40”, appena dietro alla Repubblica Ceca. Incredibile. 18.47 Seconda piazza dell’Ucraina e terza della Russia: 1’16” di. Semplicemente pazzesco per un format di questo tipo. 18.46 Germania che arriva al traguardo della: dominio assoluto di. Prestazione monstre dei tedeschi. 18.44 Tre errori per Hofer! Non ci voleva: l’probabilmente sarà ad un minutino dalla testa. 18.43 ...

