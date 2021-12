"Kalipè – a passo d’uomo", ospiti e anticipazioni del nuovo programma di Rai2 (Di martedì 28 dicembre 2021) Da mercoledì 29 dicembre in prima serata su Rai2 va in onda Kalipè – a passo d’uomo, programma ideato e condotto da Massimiliano Ossini che rappresenta un nuovo modo di intendere la divulgazione scientifica... Leggi su today (Di martedì 28 dicembre 2021) Da mercoledì 29 dicembre in prima serata suva in onda– aideato e condotto da Massimiliano Ossini che rappresenta unmodo di intendere la divulgazione scientifica...

Advertising

Monicavda83 : RT @RadiocorriereTv: «È necessario capire dove stiamo andando e cambiare il nostro stile di vita. La vera chiave per salvarsi è la conoscen… - RaiDue : Un modo nuovo per raccontare la nostra amata Terra, percorrendo le strade per salvaguardarla ???? ??… - RadiocorriereTv : 'Abbiamo mappato il territorio tra bellezza, storia, tradizioni, stato del clima, e fatto vedere come ogni territor… - CatelliRossella : Massimiliano Ossini, con Kalipè il pianeta a passo d'uomo - Tv - ANSA - solospettacolo : Massimiliano Ossini, con Kalipè il pianeta a passo d'uomo -

Ultime Notizie dalla rete : Kalipè passo Kalipè - a passo d'uomo con Massimiliano Ossini: quando in tv e ospiti Massimiliano Ossini sbarca in prima serata con un nuovo programma tv dal titolo 'Kalipè - a passo d'uomo'. Il termine 'Kalipè', che dà il nome al nuovo format tv, viene usato dall'altra parte del mondo, nelle zone himalayane, per chi si incammina verso le montagne come augurio a '...

Il programma di Rai2 'Kalipè' trova casa in Valle d'Aosta Il programma televisivo ' Kalipè. A passo d'uomo' , condotto da Massimiliano Ossini , ha trovato "casa" in Valle d'Aosta. ll programma sarà in onda a partire dal 29 dicembre in prima serata su RaiDue, porterà gli spettatori ...

Massimiliano Ossini sbarca in prima serata con un nuovo programma tv dal titolo '- ad'uomo'. Il termine '', che dà il nome al nuovo format tv, viene usato dall'altra parte del mondo, nelle zone himalayane, per chi si incammina verso le montagne come augurio a '...Il programma televisivo '. Ad'uomo' , condotto da Massimiliano Ossini , ha trovato "casa" in Valle d'Aosta. ll programma sarà in onda a partire dal 29 dicembre in prima serata su RaiDue, porterà gli spettatori ...