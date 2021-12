Juventus, Allegri nel mirino: le gravi accuse di un ex bianconero (Di martedì 28 dicembre 2021) L’ex attaccante della Juventus, in una lunga intervista, ha parlato del momento bianconero. Parole decisamente pesanti. Allegri (Getty Images)Il 2021 della Juventus si è chiuso con una vittoria, il due a zero sul Cagliari che ha permesso ai bianconeri di andare alla sosta in una situazione completamente diversa rispetto a due mesi fa. Il meno quattro dal quarto posto non può considerarsi positivo se si considerano le ambizioni di inizio campionato ma, visto come si stava mettendo la stagione, è sicuramente un risultato importante. Il trenta dicembre la squadra si ritroverà agli ordini di Allegri per iniziare a preparare la sfida contro il Napoli del prossimo sei gennaio; appuntamento da non sbagliare in ottica rincorsa Champions League. A gennaio inizia il mercato e, per quanto nella sessione invernale ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 dicembre 2021) L’ex attaccante della, in una lunga intervista, ha parlato del momento. Parole decisamente pesanti.(Getty Images)Il 2021 dellasi è chiuso con una vittoria, il due a zero sul Cagliari che ha permesso ai bianconeri di andare alla sosta in una situazione completamente diversa rispetto a due mesi fa. Il meno quattro dal quarto posto non può considerarsi positivo se si considerano le ambizioni di inizio campionato ma, visto come si stava mettendo la stagione, è sicuramente un risultato importante. Il trenta dicembre la squadra si ritroverà agli ordini diper iniziare a preparare la sfida contro il Napoli del prossimo sei gennaio; appuntamento da non sbagliare in ottica rincorsa Champions League. A gennaio inizia il mercato e, per quanto nella sessione invernale ...

Advertising

forumJuventus : Allegri pre #JuveCagliari: 'Partita delicata da vincere per giocarci la stagione nei prossimi due mesi. Chiesa, Dan… - juventusfc : Chiudere l'anno con una vittoria. La direzione indicata da Mister #Allegri ???????? #JuveCagliari… - juventusfc : Alle 14 tutti collegati su @JuventusTV per l'ultima conferenza del 2021 di Mister #Allegri! ??… - AdeNugraha999 : RT @mirkonicolino: (#GdS) Per l'attacco la #Juventus ha deciso: tutto su #Scamacca. Scartate le ipotesi #Martial e #Aubameyang, sempre più… - internetExpBot : ?? |Juventus coach Massimiliano Allegri insists morale rock solid -