Fiore torna a chiedere i domiciliari. Il legale: «Un positivo in cella con lui, è un attentato alla sua vita» (Di martedì 28 dicembre 2021) La richiesta di arresti domiciliari per Giuliano Castellino, Roberto Fiore e Salvatore Lubrano – in carcere per l’inchiesta relativa all’assalto alla Cgil – è stata respinta il 25 dicembre. Tre giorni dopo, l’avvocato Nicola Trisciuoglio, che difende il leader di Forza Nuova Fiore, è tornato a chiedere la revoca della custodia in carcere. Questa volta per motivi di salute. «Un uomo detenuto nella cella del carcere di Poggioreale, dove è recluso Roberto Fiore, è risultato positivo al Coronavirus. Il che, considerate le patologie del presidente di Forza Nuova già compiutamente certificate nella relazione medica della professoressa Carmela Rescigno (si parla di ipertensione arteriosa resistente a terapia farmacologica e obesità, ndr) e ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021) La richiesta di arrestiper Giuliano Castellino, Robertoe Salvatore Lubrano – in carcere per l’inchiesta relativa all’assaltoCgil – è stata respinta il 25 dicembre. Tre giorni dopo, l’avvocato Nicola Trisciuoglio, che difende il leader di Forza Nuova, èto ala revoca della custodia in carcere. Questa volta per motivi di salute. «Un uomo detenuto nelladel carcere di Poggioreale, dove è recluso Roberto, è risultatoal Coronavirus. Il che, considerate le patologie del presidente di Forza Nuova già compiutamente certificate nella relazione medica della professoressa Carmela Rescigno (si parla di ipertensione arteriosa resistente a terapia farmacologica e obesità, ndr) e ...

Advertising

doomboy : Fiore torna a chiedere i domiciliari. Il legale: 'Un positivo in cella con lui, è un attentato alla sua vita'. Bè?… - PiacereIseo : Nel 2022 torna Franciacorta in Fiore - TravelEat - - PiacereIseo : Nel 2022 torna Franciacorta in Fiore - TravelEat - - PiacereIseo : Nel 2022 torna Franciacorta in Fiore - TravelEat - - salutiawilli : RT @PasquaAllegrini: L’amore è un fiore che sboccia dovunque, compie i suoi dolci miracoli sfidando il gelo dell’autunno e la neve dell’inv… -