Digitale, partito #HackCultura2022 per lo sviluppo di progetti degli studenti (Di martedì 28 dicembre 2021) E’ partito #HackCultura2022, l’Hackathon finalizzato allo sviluppo di progetti digitali da parte delle studentesse e degli studenti, un evento promosso per favorire nei giovani, in un’ottica di ‘titolarità culturale’, la conoscenza e la ‘presa in carico’ del proprio patrimonio culturale. L’iniziativa è gratuita ed è promossa da Diculther, Indire, Iccu, Cultura Italiae, Stati Generali delle donne, Civita, Media2000, Pec, Koor. #HackCultura2022 è stato lanciato all’inizio dell’Anno Scolastico 2021-2022 per consentire a tutte le scuole di programmare nel corsod ell’anno scolastico la partecipazione all’iniziativa in modo da poter presentarne i risultati in occasione della settima edizione della Settimana delle culture digitali ‘Antonio Ruberti’ #Scud2022 che prevede ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) E’, l’Hackathon finalizzato allodidigitali da parte delle studentesse e, un evento promosso per favorire nei giovani, in un’ottica di ‘titolarità culturale’, la conoscenza e la ‘presa in carico’ del proprio patrimonio culturale. L’iniziativa è gratuita ed è promossa da Diculther, Indire, Iccu, Cultura Italiae, Stati Generali delle donne, Civita, Media2000, Pec, Koor.è stato lanciato all’inizio dell’Anno Scolastico 2021-2022 per consentire a tutte le scuole di programmare nel corsod ell’anno scolastico la partecipazione all’iniziativa in modo da poter presentarne i risultati in occasione della settima edizione della Settimana delle culture digitali ‘Antonio Ruberti’ #Scud2022 che prevede ...

Advertising

telodogratis : Digitale, partito #HackCultura2022 per lo sviluppo di progetti degli studenti - TV7Benevento : Digitale, partito #HackCultura2022 per lo sviluppo di progetti degli studenti... - italiaserait : Digitale, partito #HackCultura2022 per lo sviluppo di progetti degli studenti - fisco24_info : Digitale, partito #HackCultura2022 per lo sviluppo di progetti degli studenti: L'iniziativa lanciata nelle scuole è… -