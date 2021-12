Covid: tutti in auto per il tampone, traffico ko a Giugliano (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – tutti in auto per il tampone ed a Giugliano il traffico veicolare va in tilt. Da alcuni giorni il presidio ospedaliero “San Giuliano” di Giugliano è preso d’assalto da migliaia di persone provenienti dalla area a nord di Napoli che in auto si recano per eseguire il tampone Covid. E così lungo via Basile, la strada che conduce all’ospedale, si forma una lunga coda di autovetture con attese che sono – nelle ore di punta – anche di ore. Inevitabile la paralisi anche lungo le strade adiacenti ed anche lo stesso ospedale diventa raggiungibile a fatica anche per gli altri pazienti. I commercianti e i cittadini protestano e da giorni sui social si è scatenata ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –inper iled ailveicolare va in tilt. Da alcuni giorni il presidio ospedaliero “San Giuliano” diè preso d’assalto da migliaia di persone provenienti dalla area a nord di Napoli che insi recano per eseguire il. E così lungo via Basile, la strada che conduce all’ospedale, si forma una lunga coda divetture con attese che sono – nelle ore di punta – anche di ore. Inevitabile la paralisi anche lungo le strade adiacenti ed anche lo stesso ospedale diventa raggiungibile a fatica anche per gli altri pazienti. I commercianti e i cittadini protestano e da giorni sui social si è scatenata ...

