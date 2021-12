Covid: oltre 60mila controlli in area metropolitana Napoli (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel corso della settimana compresa tra il 20 e il 26 dicembre, i controlli effettuati nell’area metropolitana di Napoli dal personale delle Forze dell’ordine, delle Polizie locali e metropolitana e della Capitaneria di porto, hanno riguardato la verifica del green pass per 60.794 persone, con 56 soggetti sanzionati. Lo rende noto la Prefettura di Napoli. Altre 41 persone sono state sanzionate per mancato uso dei dispositivi di protezione individuale. Sono stati controllati 1722 esercizi commerciali di cui 31 sanzionati e per 1 è stata disposta la chiusura. Il personale delle Aziende di Trasporto terrestre e marittimo ha effettuato 43.409 controlli green pass respingendo 509 persone. Inoltre, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel corso della settimana compresa tra il 20 e il 26 dicembre, ieffettuati nell’didal personale delle Forze dell’ordine, delle Polizie locali ee della Capitaneria di porto, hanno riguardato la verifica del green pass per 60.794 persone, con 56 soggetti sanzionati. Lo rende noto la Prefettura di. Altre 41 persone sono state sanzionate per mancato uso dei dispositivi di protezione individuale. Sono stati controllati 1722 esercizi commerciali di cui 31 sanzionati e per 1 è stata disposta la chiusura. Il personale delle Aziende di Trasporto terrestre e marittimo ha effettuato 43.409green pass respingendo 509 persone. In, ...

