Covid Lazio, è allarme: oggi superati i 4200 casi, 1350 più di ieri (Di martedì 28 dicembre 2021) oggi nel Lazio su un totale di 89.957 tamponi, si registrano 4.288 nuovi casi positivi (+1.355), sono 19 i decessi (+12), 1.025 i ricoverati (+29), 135 le terapie intensive ( = ) e +1.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.114. Nella giornata di ieri somministrati oltre 51 mila vaccini ovvero il 10% in più del target commissariale. Sono oltre 30 mila le somministrazioni del vaccino pediatrico, mentre il 39% degli adulti ha effettuato la dose booster e sono 1,8 milioni le dosi somministrate. Leggi anche: Covid, 6 bambini contagiati su 1000 finiscono in ospedale Covid: la situazione nelle ASL ASL Roma 1: sono 1.067 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. ASL Roma 2: sono 828 i nuovi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021)nelsu un totale di 89.957 tamponi, si registrano 4.288 nuovipositivi (+1.355), sono 19 i decessi (+12), 1.025 i ricoverati (+29), 135 le terapie intensive ( = ) e +1.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,8%. Ia Roma città sono a quota 2.114. Nella giornata disomministrati oltre 51 mila vaccini ovvero il 10% in più del target commissariale. Sono oltre 30 mila le somministrazioni del vaccino pediatrico, mentre il 39% degli adulti ha effettuato la dose booster e sono 1,8 milioni le dosi somministrate. Leggi anche:, 6 bambini contagiati su 1000 finiscono in ospedale: la situazione nelle ASL ASL Roma 1: sono 1.067 i nuovie 2 i decessi nelle ultime 24h. ASL Roma 2: sono 828 i nuovi ...

