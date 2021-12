Covid, blitz dei carabinieri a Cortina per una festa in albergo. Due fuggono in auto sulla ciclabile (Di martedì 28 dicembre 2021) Quella che doveva essere una festa privata organizzata nel pieno delle vacanze natalizie (e dell’aumento dei contagi) si è trasformata in una grande violazione di gruppo delle norme anti Covid. È successo a Cortina d’Ampezzo in un boutique hotel a quattro stelle dove 25 persone stavano festeggiando senza mascherine o distanze di sicurezza, tra calici di vino, sorrisi e il rischio di contagiarsi se qualcuno fosse risultato positivo. All’arrivo dei carabinieri due turisti sono fuggiti imboccando con l’automobile, un Suv della Wolkswagen, una pista ciclabile pur essendoci il divieto di accesso ai veicoli motorizzati. Immediato il ritiro della patente oltre che la denuncia per guida in stato di ebbrezza. L’alcoltest ha, infatti, rilevato sul conducente, un americano, un tasso alcolemico ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021) Quella che doveva essere unaprivata organizzata nel pieno delle vacanze natalizie (e dell’aumento dei contagi) si è trasformata in una grande violazione di gruppo delle norme anti. È successo ad’Ampezzo in un boutique hotel a quattro stelle dove 25 persone stavano festeggiando senza mascherine o distanze di sicurezza, tra calici di vino, sorrisi e il rischio di contagiarsi se qualcuno fosse risultato positivo. All’arrivo deidue turisti sono fuggiti imboccando con l’mobile, un Suv della Wolkswagen, una pistapur essendoci il divieto di accesso ai veicoli motorizzati. Immediato il ritiro della patente oltre che la denuncia per guida in stato di ebbrezza. L’alcoltest ha, infatti, rilevato sul conducente, un americano, un tasso alcolemico ...

Advertising

Open_gol : Quando sono entrati nella struttura a quattro stelle si sono trovati davanti 25 persone che non stavano rispettando… - bizcommunityit : Il blitz dei carabinieri alla festa privata in hotel a Cortina: 7 multati, due fuggono in auto - mr_nobody_one : Più che essere la perla, ce le regala ogni anno. - sonofocaccina : ma come si fa? - AnsaSardegna : Covid: festa con 50 minori senza mascherina, chiuso circolo. Blitz della Polizia locale di Sassari #ANSA -