(Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (Na) – È indi svolgimento l’autopsia sul corpo di Antonio Morione, il titolare della pescheria ”Il delfino” morto la sera del 23 dicembre scolpito al volto da uno dei quattro proiettili esplosi da uno dei malviventi che avevano provato a rapinare l’esercizio commerciale di via Giovanni Della Rocca a Boscoreale (Napoli). È ciò che si apprende dal legale della famiglia dell’uomo (sposato e padre di tre figli), l’avvocato Marco Izzo, che per gli accertamenti hanno deciso di non nominare alcun consulente di parte. Gli esami, iniziati nel pomeriggio e disposti dalla Procura che indaga sull’omicidio, potrebbero fornire altri elementi utili agli inquirenti che da giovedì sera indagano sull’efferato delitto, indagini che hanno portato i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata a scandagliare gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Commerciante reagisce a rapina, ucciso nel Napoletano #ANSA - anteprima24 : ** #Commerciante ucciso: è in corso l'esame autoptico ** - infoitinterno : «Commerciante ucciso a Natale, la rivolta delle persone oneste» - CalifanoRosy : RT @gaiaitaliacom: - NinoAiello7 : Commerciante ucciso durante una rapina, veglia di preghiera davanti alla pescheria. La mamma: «Abbandonato dalla le… -

Ultime Notizie dalla rete : Commerciante ucciso

Il nuovo dettaglio arriva dal racconto dei familiari di Antonio Morione, il 41enne di Torre Annunziata, titolare della pescheria Il Delfino di via Giovanni Della Rocca a Boscoreale,la sera ...Marco Izzo, legale di famiglia, ha spiegato così la reazione del, il quale ha reagito non per difendere l'incasso ma per preservare le ragazze. Morione - come hanno ricostruito i ...Continuano le indagini per catturare i killer di Antonio Morione, il pescivendolo 41enne ucciso alla vigilia di Natale per aver reagito alla rapina al suo esercizio commerciale a Boscoreale, Napoli."L ...Le indagini sul caso di Antonio Morione, il 41enne assassinato a Boscoreale durante una rapina. Parla il legale ...