Calciomercato Juventus, l'annuncio sul bomber | Testa a testa a gennaio (Di martedì 28 dicembre 2021) Calciomercato Juventus, i bianconeri a caccia di un attaccante nella sessione di gennaio: dopo l'annuncio parte il duello Il Calciomercato di gennaio sta per partire e le grandi squadre preparano le manovre per acquisti e cessioni da effettuare. Una sessione in cui tutte le big, italiane ed estere, andranno a caccia di occasioni per rinforzarsi.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Napoli, emergenza clamorosa contro la Juve: Spalletti rinuncerà a sette titolari! Il prossimo impegno in vista sarà quello del 6 gennaio a Torino contro la Juventus. Uomini contati, a dir poco, per il tecnico di Certaldo. Oltre i già menzionati giocatori impegnati in Coppa d'...

Juve, il Siviglia non chiude ad Arthur Commenta per primo Il Siviglia è una delle pretendenti per Arthur che resta in uscita dalla Juventus , ma secondo la stampa spagnola il club andaluso è pronto a dare una sponda al club bianconero soltanto in prestito.

Calciomercato, Juventus: pronti 35 milioni per Scamacca, slitta il rinnovo di Dybala. Inter su Digne e Ginter Eurosport IT Doppio addio in casa San Marzano, si tratta di profili pronti ad infiammare il mercato dilettanti SAN MARZANO (SA). Non solo volti nuovi in casa San Marzano, la capolista del girone C d'Eccellenza Campania oggi pomeriggio ...

Il Bar Sport di Repubblica.it Stando alle ultime, la Juventus avrebbe ripensamenti sul contratto, che sembrava ormai a un pelo dal rinnovo, di Dybala. Interrogandosi se valga la pena pagarlo dieci milioni di euro all'anno, sopratt ...

