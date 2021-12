Biathlon oggi, World Team Challenge 2021: programma, orari, tv, streaming, partecipanti, azzurri in gara (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Biathlon oggi, martedì 28 dicembre, con la Coppa del Mondo 2021-2022 ferma, vedrà svolgersi in Germania il consueto Biathlon World Team Challenge, manifestazione che anche quest’anno, come nel 2020, avrà luogo non a Gelsenkirchen, ma a Ruhpolding. Dieci coppie si sfideranno in una gara con un format da single mixed, che prevede alle ore 18.15 la mass start ed alle ore 19.05 l’inseguimento. Le dieci coppie che animeranno l’evento sono state già annunciate, con l’Italia che sarà rappresentata da Dorothea Wierer e Lukas Hofer, vittoriosi nella manifestazione nel 2018. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) Il, martedì 28 dicembre, con la Coppa del Mondo-2022 ferma, vedrà svolgersi in Germania il consueto, manifestazione che anche quest’anno, come nel 2020, avrà luogo non a Gelsenkirchen, ma a Ruhpolding. Dieci coppie si sfideranno in unacon un format da single mixed, che prevede alle ore 18.15 la mass start ed alle ore 19.05 l’inseguimento. Le dieci coppie che animeranno l’evento sono state già annunciate, con l’Italia che sarà rappresentata da Dorothea Wierer e Lukas Hofer, vittoriosi nella manifestazione nel 2018. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la direttasarà affidata ad Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live ...

