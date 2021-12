Belen Rodriguez pubblica i messaggi: cosa si sono detti in piena notte (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Belen Rodriguez ha deciso di pubblicare i messaggi scambiati in piena notte. Uno scambio di battute che ha scatenato i fan sui social. Belen Rodriguez (Foto: Instagram)sono vacanze natalizie piene di impegni per Belen Rodriguez, tra il lavoro, la famiglia e la piccola Luna Marì, la bambina nata appena pochi mesi fa. Il primo figlio dell’argentina Santiago sta trascorrendo alcuni giorni con il papà Stefano De Martino. In un filmato pubblicato su Instagram, il piccolo è intento a gustarsi una bomba al cioccolato sul lungomare di Napoli. La mamma, però, è sempre nel suo cuore anche quando sono distanti. Ad unirli ci pensa la tecnologia: nelle Stories di ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 29 dicembre 2021)ha deciso dire iscambiati in. Uno scambio di battute che ha scatenato i fan sui social.(Foto: Instagram)vacanze natalizie piene di impegni per, tra il lavoro, la famiglia e la piccola Luna Marì, la bambina nata appena pochi mesi fa. Il primo figlio dell’argentina Santiago sta trascorrendo alcuni giorni con il papà Stefano De Martino. In un filmatoto su Instagram, il piccolo è intento a gustarsi una bomba al cioccolato sul lungomare di Napoli. La mamma, però, è sempre nel suo cuore anche quandodistanti. Ad unirli ci pensa la tecnologia: nelle Stories di ...

Advertising

ilgiornale : Non sono tempi facili in amore per Belen Rodriguez, che sembra aver chiuso in maniera fredda i rapporti con i padri… - infoitcultura : Guerra social tra Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese: “Io ti renderò libero” la frase che scatena il caos - infoitcultura : Belen Rodriguez redarguisce Santiago: spunta la chat tra mamma e figlio – FOTO - infoitcultura : Belen Rodriguez sgrida Santiago con papà Stefano De Martino: - infoitcultura : Belen Rodriguez nuovamente al fianco di Antonino: ecco come hanno passato la vigilia di Natale -