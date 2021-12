Balzo dei contagi: sono oltre 78mila. Ma è record del numero di tamponi, scende il tasso di positività (Di martedì 28 dicembre 2021) sono 78.313 i nuovi casi di coronavirus e 202 morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. sono i dati più alti della quarta ondata dell’epidemia. L’alto numero di casi è anche conseguenza dell’alto numero di tamponi effettuati, che sono stati 1.034.677. Il tasso di positività è al 7.5%. sono 119 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore con coronavirus, che portano il totale dei pazienti a 1.145. Al netto dei dimessi nelle rianimazioni sono presenti 19 persone in più di ieri. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Salgono anche i ricoverati con sintomi che sono 366 in più di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021)78.313 i nuovi casi di coronavirus e 202 morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione delo.i dati più alti della quarta ondata dell’epidemia. L’altodi casi è anche conseguenza dell’altodieffettuati, chestati 1.034.677. Ildiè al 7.5%.119 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore con coronavirus, che portano il totale dei pazienti a 1.145. Al netto dei dimessi nelle rianimazionipresenti 19 persone in più di ieri. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione delo. Salgono anche i ricoverati con sintomi che366 in più di ...

