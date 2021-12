Xi’an in lockdown | funzionari sotto pressione

Leggi su ilmanifesto

La politica «Covid zero» in Cina, benché abbia prodotto alcune lamentele nelle metropoli dove la popolazione è più abituata a muoversi e viaggiare, è stata ben presto rivalutata dalla grande maggioranza dei cinesi, specie alla luce della variante Omicron che ha creato scompiglio nel resto del mondo. Ieri in Cina si contavano poco più di 200 nuovi contagi, per questo la scelta della dirigenza e della comunità scientifica di procedere con chiusure e tracciamento costante è tornata ad essere applicata … Continua