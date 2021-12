Variante Omicron sintomi lievi, studi: meno grave per polmoni (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Variante Omicron, spesso accostata a sintomi covid più lievi, appare meno pericolosa per i polmoni secondo 3 studi indipendenti: uno condotto in Giappone, un altro a Cambridge (Uk), e l’ultimo a Hong Kong. Tutti e tre suggeriscono la stessa conclusione: il nuovo mutante mostrerebbe una “ridotta infettività” delle cellule polmonari. A citare i tre lavori è lo scienziato Eric Topol, direttore dello Scripps Research Translational Institute, su Twitter. Lo studio britannico e quello di Honk Kong si basano su test di laboratorio in vitro, quello giapponese è un lavoro condotto in vivo su modelli animali. “Quando Sars-CoV-2 si è evoluto in Omicron – osserva Topol – la trasmissione e la fuga immunitaria hanno raggiunto nuovi livelli. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) La, spesso accostata acovid più, apparepericolosa per isecondo 3indipendenti: uno condotto in Giappone, un altro a Cambridge (Uk), e l’ultimo a Hong Kong. Tutti e tre suggeriscono la stessa conclusione: il nuovo mutante mostrerebbe una “ridotta infettività” delle cellule polmonari. A citare i tre lavori è lo scienziato Eric Topol, direttore dello Scripps Research Translational Institute, su Twitter. Loo britannico e quello di Honk Kong si basano su test di laboratorio in vitro, quello giapponese è un lavoro condotto in vivo su modelli animali. “Quando Sars-CoV-2 si è evoluto in– osserva Topol – la trasmissione e la fuga immunitaria hanno raggiunto nuovi livelli. ...

