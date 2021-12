Un topo salta addosso a Gianmaria Antinolfi in confessionale

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Un incontro del terzo tipo quello avvenuto intrae…un! Non è la prima volta che nella casa del Grande Fratello Vip si parla della presenza di un ospite indiscreto e da taluni indesiderato. Già qualche settimana fa gli inquilini del reality si erano trovati di fronte a un incontro inaspettato

Advertising

TallaCarla : RT @buongiornissim8: RAGAZZI NOI ERAVAMO ALLO SCURO DEL FATTO CHE MENTRE GIAN APRE IL CONFESSIONALE UN TOPO GLI SALTA ADDOSSO #gfvip a me… - FedericoCasade3 : RT @buongiornissim8: RAGAZZI NOI ERAVAMO ALLO SCURO DEL FATTO CHE MENTRE GIAN APRE IL CONFESSIONALE UN TOPO GLI SALTA ADDOSSO #gfvip a me… - andivemetyou : RT @buongiornissim8: RAGAZZI NOI ERAVAMO ALLO SCURO DEL FATTO CHE MENTRE GIAN APRE IL CONFESSIONALE UN TOPO GLI SALTA ADDOSSO #gfvip a me… - TeamElia3 : RT @Soleilandia: Non Gianmaria che mentre apre la porta del confessionsle un topo gli salta addosso ? E noi lo veniamo a sapere solo ora? ??… - Star305697671 : RT @buongiornissim8: RAGAZZI NOI ERAVAMO ALLO SCURO DEL FATTO CHE MENTRE GIAN APRE IL CONFESSIONALE UN TOPO GLI SALTA ADDOSSO #gfvip a me… -

Ultime Notizie dalla rete : topo salta

Webmagazine24

... la casa del Gf Vip deve fare ancora una volta i conti con la visita di un. A raccontarlo è ... Sai dove stanno le piramidi della porta? Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi...... Gianmaria sarebbe stato letteralmente attaccato da unuscito dal Confessionale del GF Vip . A ... Sai dove stanno le piramidi della porta? Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi...Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, nuova coppia?/ Soleil Sorge approva. . Gianmaria Antinolfi, finita con Sophie Codegoni: “Ci abbiamo provato”/ “Giusto così” Sui social, intanto, esplodono le fr ...Gianmaria Antinolfi per fortuna non soffre di musofobia (ovvero la pura dei topi) perché al Grande Fratello Vip ha avuto un incontro ravvicinato proprio con un roditore. Questa non è la prima volta ch ...