Sparò al ladro in casa, la moglie di Onichini: «Lui in carcere a Natale, gli aggressori in libertà» (Di lunedì 27 dicembre 2021) È il primo Natale senza il marito per Sara Scolaro. La moglie di Walter Onichini, il macellaio di Legnaro (Padova), condannato in via definitiva a 4 anni e 11 mesi. E oggi in carcere. Per aver ferito il ladro di origine albanese che 22 luglio del 2013 si è introdotto nella sua villetta mentre dormiva con la famiglia. Lui dietro le sbarre il malvivente a piede libero. Parla la moglie di Walter Onichini in carcere Proprio così. Il commerciante veneziano è in carcere dallo scorso 13 settembre. Mentre i rapinatori sono liberi. È dura per la signora Scolaro che racconta a La Verità il suo doppio calvario, psicologico e fisico. «È una vicenda che porto sempre addosso, dal 2013. La sento sulla mia pelle. Ora che Walter non è con noi, tutto si ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) È il primosenza il marito per Sara Scolaro. Ladi Walter, il macellaio di Legnaro (Padova), condannato in via definitiva a 4 anni e 11 mesi. E oggi in. Per aver ferito ildi origine albanese che 22 luglio del 2013 si è introdotto nella sua villetta mentre dormiva con la famiglia. Lui dietro le sbarre il malvivente a piede libero. Parla ladi WalterinProprio così. Il commerciante veneziano è indallo scorso 13 settembre. Mentre i rapinatori sono liberi. È dura per la signora Scolaro che racconta a La Verità il suo doppio calvario, psicologico e fisico. «È una vicenda che porto sempre addosso, dal 2013. La sento sulla mia pelle. Ora che Walter non è con noi, tutto si ...

