Sci alpino oggi | programma seconda prova Bormio | orari | startlist | pettorali di partenza

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Si torna in azione sulla Stelvio. Dopo la primadella discesa valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2021-2022 disputata ieri che ha visto il miglior crono del nostro Matteo Marsaglia, anche nella giornata odierna si fa sul serio in quel di. LIVE SciDiscesain DIRETTA: alle 11.30 si parte, Dominik Parisle linee Si tratterà dell’ultima opportunità per gli “Uomini-Jer” per fare confidenza sulla splendida e durissima pista valtellinese, dato che domani si gareggerà alle ore 11.30, prima dei superG delle giornate successive (il secondo sarà il recupero di quello non disputato a Lake Louise) con inizio sempre alle ore 11.30. Sulla “Stelvio”, Dominik Paris ha sempre dettato legge, come gli ...