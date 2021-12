Sci alpino, Bassino: “Più fiducia dopo Courchevel”, Brignone: “Lienz pista giusta per me”, Goggia: “Devo mettere assieme i pezzi” (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022 non è ancora pronta a dare l’arrivederci in vista del prossimo anno. Prima di pensare al 2022, infatti, ci sono ancora due gare da disputare. Il Circo Bianco si sposta verso Lienz (Austria) dove le atlete saranno impegnate in due prove tecniche, un gigante nella giornata di domani e uno slalom passando a mercoledì. La due-giorni sulla Schlossberg non vedrà in azione Mikaela Shiffrin, appiedata dalla positività al Covid-19 e lascerà un vuoto enorme in un panorama nel quale le italiane cercheranno di brillare e, possibilmente, centrare il primo successo tra le porte larghe. Andiamo ad ascoltare le parole delle nostre portacolori in vista delle gare di Lienz. Marta Bassino fa il punto della situazione della sua annata: “Il podio di Courchevel mi da ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022 non è ancora pronta a dare l’arrivederci in vista del prossimo anno. Prima di pensare al 2022, infatti, ci sono ancora due gare da disputare. Il Circo Bianco si sposta verso(Austria) dove le atlete saranno impegnate in due prove tecniche, un gigante nella giornata di domani e uno slalom passando a mercoledì. La due-giorni sulla Schlossberg non vedrà in azione Mikaela Shiffrin, appiedata dalla positività al Covid-19 e lascerà un vuoto enorme in un panorama nel quale le italiane cercheranno di brillare e, possibilmente, centrare il primo successo tra le porte larghe. Andiamo ad ascoltare le parole delle nostre portacolori in vista delle gare di. Martafa il punto della situazione della sua annata: “Il podio dimi da ...

