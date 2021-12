Sampdoria | decisione a sorpresa sulla nuova presidenza!

(Di lunedì 27 dicembre 2021) È notizia di pochissimi istanti fa: laha annunciato il suo novo presidente! Nonostante la recente scarcerazione dell’ormai ex presidente Massimo Ferrero – condannato comunque agli arresti domiciliari – urgeva prendere unain tempi stretti, strettissimi! E alla fine è arrivata, è stato definitivamente scelto il nuovo presidente. E con lui, ci son state altre nuove entrate nella società blucerchiata., scelto il nuovo presidente: il nome del post Ferrero! Era necessario un repentino cambiamento nella dirigenza della. Salutato ormai da tempo l’ormai ex presidente Massimo Ferrero, la società aveva bisogno di trovare al più presto un nuovo presidente. E finalmente è stato trovato! Il suo nome è: Marco Lanna.

I contatti sono già stati avviati, l'exsta discutendo con lo stesso direttore sportivo ... Ladefinitiva è attesa nei giorni successivi al Natale, tra il 26 e il 27 dicembre. Lo ...E' grande attesa per il nome del nuovo presidente della: il nome in pole è quello dell'ex calciatore Marco Lanna , ladefinitiva non è stata ancora presa ma l'ufficialità potrebbe ...Marco Lanna è il nuovo presidente della Sampdoria. La decisione del nuovo Consiglio di amministrazione che si è riunioto questa sera. Nel nuovo Cda entrano Romei, Panconi e Bosco, escono Profiti, Cast ...La Sampdoria dopo i guai giudiziari di Massimo Ferrero ha scelto un nuovo presidente: il cda si è riunito questa sera alle ore 19 nel capoluogo ligure.