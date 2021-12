Advertising

marcotravaglio : COSA FATTA CAPO NON HA Roma, domenica pomeriggio: una donna-iena insulta due ragazzi che, in una strada semideserta… - prestia_fabio : RT @leggoit: Roma, donna denuncia l'ex fidanzato: «Mi ha picchiato più di una volta». Arrestato il 46enne - leggoit : Roma, donna denuncia l'ex fidanzato: «Mi ha picchiato più di una volta». Arrestato il 46enne - milanomagazine : Ancona, inaugurata la mostra 'Paola Salmoni donna architetto del 20° secolo' | Ancona, è stata inaugurata il 22 di… - cronacadiroma : ULTIME NOTIZIE Roma - Incidente stradale sulla Collatina, grave una donna #Collatina #Incidente #Roma #ultime-notiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma donna

Ha picchiato la ex fidanzata, colpendola più volte. E' quanto emerso dalla testimonianza di unadi 26 anni ai carabinieri della Sezione radiomobile della CompagniaCassia. militari hanno arrestato un 42enne romano ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della ex ...Si laurea nel 2005 in sociologia presso l' Università "La Sapienza" dicon una tesi sui CIE , ... Scrive inchieste e reportage su Io, D di Repubblica, il Venerdì di Repubblica e sull' ...Leoluca Orlando: "Solleciteremo un incontro al Governo nazionale e al Governo regionale perché si passi da interventi spot a misure stabili che risolvano in maniera organica le criticità dei 391 comun ...Ha picchiato la ex fidanzata, colpendola più volte. E' quanto emerso dalla testimonianza di una donna di 26 anni ai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia Roma ...