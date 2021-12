Pressing per ridurre la quarantena ai vaccinati (Di lunedì 27 dicembre 2021) AGI - Da più parti arrivano richieste per rivere le regole della quarantena per chi è positivo al Covid 19 e si è sottoposto regolarmente alla vaccinazione. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, si è detto favorevole ad un cambio delle regole pur sottolinenado di voler "aspettare un parere da parte del Cts". "Una revisione della quarantena è sicuramente necessaria, ma non è questo il momento. Aspettiamo almeno 10-15 giorni - ha detto Sileri - in questa fase continuano a circolare sia la variante Delta, responsabile della maggior parte dei ricoveri e delle terapie intensive, sia la variante Omicron; è auspicabile una revisione delle regole per la quarantena dei vaccinati, ma per ragioni di sicurezza, per non mandare in giro dei positivi, è bene basare le nostre scelte su dati più solidi. Direi che la revisione potrebbe ... Leggi su agi (Di lunedì 27 dicembre 2021) AGI - Da più parti arrivano richieste per rivere le regole dellaper chi è positivo al Covid 19 e si è sottoposto regolarmente alla vaccinazione. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, si è detto favorevole ad un cambio delle regole pur sottolinenado di voler "aspettare un parere da parte del Cts". "Una revisione dellaè sicuramente necessaria, ma non è questo il momento. Aspettiamo almeno 10-15 giorni - ha detto Sileri - in questa fase continuano a circolare sia la variante Delta, responsabile della maggior parte dei ricoveri e delle terapie intensive, sia la variante Omicron; è auspicabile una revisione delle regole per ladei vaccinati, ma per ragioni di sicurezza, per non mandare in giro dei positivi, è bene basare le nostre scelte su dati più solidi. Direi che la revisione potrebbe ...

