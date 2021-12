Pio e Amedeo umiliano Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi | “Ci sono persone …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 27 dicembre 2021)innamoratissimi e non lo nascondono, infatti, postano sui social tutti i loro momenti più belli, ultimamente alcune giornate trascorse a Parigi tra ristoranti extra lusso e passeggiate romantiche. In uno dei ristoranti in cuiandati hanno avuto un problema per il quale non hanno potuto più cenare:arrivati in ritardo e, nonostante la prenotazione e la cena già pagata, nonstati fatti accomodare e così laha scritto sui social tutto quello che era accaduto loro. Il ristorante ha poi risposto che quellele regole e che erano indicate molto chiaramente nella mail di conferma della prenotazione.e ...