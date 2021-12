“Non succeda mai più”. Matteo Bassetti, la denuncia sui fatti di Domenica In (Di lunedì 27 dicembre 2021) Purtroppo per la miriade di telespettatori che credevano di trascorrere la giornata di Santo Stefano intrattenuti da Mara Venier e la sua Domenica In, non è andata così. La puntata in questione è stata cancellata a causa di un caso di Covid tra la troupe. Fatto che ha indignato molto non solo la presentatrice ma pure Matteo Bassetti. Il professore, e direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, è rimasto molto infastidito da quanto accaduto durante le registrazioni di Domenica In. Per fortuna Mara Venier non era presente il giorno in cui un positivo al Covid ha lavorato per il format. La denuncia è stata necessaria. Matteo Bassetti Mara Venier Domenica ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 27 dicembre 2021) Purtroppo per la miriade di telespettatori che credevano di trascorrere la giornata di Santo Stefano intrattenuti da Mara Venier e la suaIn, non è andata così. La puntata in questione è stata cancellata a causa di un caso di Covid tra la troupe. Fatto che ha indignato molto non solo la presentatrice ma pure. Il professore, e direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova,, è rimasto molto infastidito da quanto accaduto durante le registrazioni diIn. Per fortuna Mara Venier non era presente il giorno in cui un positivo al Covid ha lavorato per il format. Laè stata necessaria.Mara Venier...

