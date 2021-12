Napoli | anche l’Inter sull’obiettivo di mercato | è corsa a due!

(Di lunedì 27 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto su un giocatore che piace, e non poco, a Cristiano Giuntoli. Si tratta di Lucas Digne dell’Everton. Il terzino di 28 anni, ancora giovane nonostante le tante esperienze accumulate tra Liga con il Barcellona, Ligue 1 con il PSG, Premier con l’Everton e Serie A con la Roma, gradirebbe il ritorno in Italia sotto la gestione Spalletti. Digne InterIn Inghilterra la sua avventura è ormai terminata, i rapporti con Benitez si sono interrotti e l’Everton ha già acquistato il sostituto sulla sua fascia. Sul giocatore, oltre al pressing molto alto del, c’èdi Ausilio e Marotta. Per entrambe le società italiane però, Digne sarà un’opzione percorribile solo se in prestito, in questo momento l’Everton vorrebbe ...

