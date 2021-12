Mezzo secolo di diritti lgbti in occidente e un po’ meno in Italia

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Cinquant’anni fa nasceva a Torino, grazie all’ispirazione di Angelo Pezzana, il FUORI! o Fronte unitario omosessuale rivoluzionariono. Fondamento e inizio dell’attuale movimento Lgbt+ nel nostro Paese, esso, per quanto esauritosi nel 1982, costituì la prima realtà militante di gay e lesbiche a livello nazionale (imperdibile il librone di 500 pagine curato da Carlo Antonelli e da Levi’s, “Fuori!!! 1971-1974”, che riproduce i primi tredici numeri, della rivista. Sorto nel solco di movimenti esteri come, ad esempio, il Gay Liberation Front (GLF) nel Regno Unito, il Front homosexuel d’action révolutionnaire (F.H.A.R.) in Francia o il Mouvement homosexuel d’action révolutionnaire (M.H.A.R) in Belgio, il FUORI!, al pari degli altri, affondava pur sempre le sue radici ideali in quei recenti moti di Stonewall (28 giugno – 3 luglio 1969) che diedero il via a una reazione ...