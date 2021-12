Matt Hardy: “Io e Jeff vogliamo chiudere la nostra carriera come un tag team” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Durante un’apparizione allo show The Drive with Josh Graham, Matt Hardy ha avuto occasione di parlare di suo fratello Jeff e del suo possibile arrivo in All Elite Wrestling. Hardy si è mostrato, ovviamente, molto positivo all’idea: “Sarebbe favoloso. So che entrambi abbiamo già detto numerose volte di voler concludere la nostra carriera nello stesso modo in cui l’abbiamo iniziata: come un tag team. Questo era il nostro sogno, crescendo, volevamo essere campioni del mondo di coppia. Ovviamente e fortunatamente abbiamo superato le nostre stesse aspettative tante volte. Credo che fare squadra per un’ultima corsa sarebbe davvero incredibile, e non riesco a pensare ad un posto migliore della All Elite Wrestling per farlo”. Matt ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 dicembre 2021) Durante un’apparizione allo show The Drive with Josh Graham,ha avuto occasione di parlare di suo fratelloe del suo possibile arrivo in All Elite Wrestling.si è mostrato, ovviamente, molto positivo all’idea: “Sarebbe favoloso. So che entrambi abbiamo già detto numerose volte di voler concludere lanello stesso modo in cui l’abbiamo iniziata:un tag. Questo era il nostro sogno, crescendo, volevamo essere campioni del mondo di coppia. Ovviamente e fortunatamente abbiamo superato le nostre stesse aspettative tante volte. Credo che fare squadra per un’ultima corsa sarebbe davvero incredibile, e non riesco a pensare ad un posto migliore della All Elite Wrestling per farlo”....

Zona_Wrestling : #WWE Matt Hardy: 'Io e Jeff vogliamo chiudere la nostra carriera come un tag team' - - NicoSpinelli8 : Terminata ora la visione del ?? #TheLastDuel Un pugno, forte, diretto che si eleva dal fango rosso di sangue e pren… - zazoomblog : Matt Hardy: “L’assenza dei fan ha contribuito al mio fallimento come ‘Broken’ in AEW” - #Hardy: #“L’assenza… - Zona_Wrestling : #WWE Matt Hardy: 'L'assenza dei fan ha contribuito al mio fallimento come 'Broken' in AEW' - - TSOWrestling : Sembra sempre più vicina una reunion per gli Hardy Boyz! #AEW #TSOW // #TSOS -