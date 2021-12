Magistratura Onoraria | un futuro ancora tra luci e ombre

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 dicembre 2021) di Nico Dente Gattola* Sotto la spinta dell’apertura della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea, il governo italiano ha predisposto un intervento per definire la questione della. Intervento, inserito come emendamento nella legge di bilancio per il prossimo anno, per evitare nelle intenzioni dell’esecutivo, qualsiasi discussione ed arrivare alla sua approvazione e quindi chiudere la procedura avviata nei confronti del nostro paese. Nel merito si prevede la permanenza in servizio fino ai 70 anni di età, previa l’effettuazione di una procedura valutativa da effettuarsi in tre scaglioni con un colloquio in base all’anzianità a condizione di rinunziare ad ogni pretesa circa le proprie rivendicazioni pregresse. In caso di mancato superamento del colloquio valutativo o di mancata partecipazione vi sarà la ...