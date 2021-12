Il veto di Duda in Polonia

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il partito Legge e Giustizia (PiS) al governo a Varsavia ha cercato di mettere fuori legge uno degli ultimi canali televisivi indipendenti del paese, ma le pressioni degli Stati Uniti lo hanno costretto a una brusca marcia indietro, a dimostrazione che la deriva verso un regime illiberale innon è inarrestabile. Il presidente polacco, Andrzej, ha annunciato il suosu una legge adottata di corsa dal Parlamento il 17 dicembre che vieta licenze di trasmissione per i media detenuti oltre il 49 per cento da entità extra europee. Nel mirino del PiS c’era il più grande network televisivo privato della, Tvn, di proprietà dell’americana Discovery Inc. Il suo canale all news, Tvn24, è guardato da milioni di persone ogni giorni e da anni fa infuriare il PiS per il suo approccio critico. Decine di ...

Ultime Notizie dalla rete : veto Duda

"Ho posto il", ha dettoin un annuncio in televisione dopo pesanti critiche alla legge da parte degli Stati Uniti: " Dobbiamo regolamentare il mercato con le imprese straniere presenti sul ..."Ho posto il",ha dettoin Tv, dopo pesanti critiche alla legge da parte degli Usa. La legge impedirebbe a qualsiasi entità non europea di possedere più del 49% in emittenti tv in Polonia. ...Una riforma del settore avrebbe impedito a entità non Ue di possedere quote di maggioranza di un canale televisivo, colpendo così Tvn di proprietà Usa e critica col governo di Varsavia ...VARSAVIA - La Polonia, mette un veto a legge su proprietà media. Il presidente polacco, Duda, ha posto il veto ad una controversa legge sulla proprietà dei media che, secondo alcuni critici, mirava a ...