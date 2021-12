Il grande ex rossonero critico | “Lui i miracoli non li fa”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Arrigo Sacchi, storico allenatore, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport, sul momento attuale del Milan: “I rossoneri hanno fatto qualcosa di straordinario nella prima parte della stagione, quando con l’entusiasmo hanno sopperito all’inesperienza. Ultimamente hanno avuto qualche difficoltà. Devono tornare a essere una squadra compatta e unita, se vogliono lottare fino in fondo.“ Sacchi Pioli Milan L’ex allenatore si è inoltre permesso di consigliare a Pioli una nuova tattica: “Adesso la difesa è troppo arretrata, non si può sempre buttare il pallone lungo per Ibra: inon li fa neanche lui.” Francesco Scanu

... sarebbe la combinazione del perfetto identikit. Per strategia aziendale Elliott investe ... nel girone dominato dai francesi) il Milan ha dunque un vantaggio temporale: si è mosso in...... la combinazione del perfetto identikit: per strategia aziendale Elliott investe in ... si è mosso inanticipo. I rapporti tra club sono ottimi: già in estate i rossoneri hanno ...MARIGLIANO - “Quest’anno finalmente si ritorna a festeggiare il Natale con il Milan Club Marigliano come da tradizione in città in grande stile rossonero. Ma perché il Milan Club Marigliano sta avendo ...Mercato Milan, Botman: rossoneri sul centrale del Lille. Il rapporto con i francesi potrebbe aiutare Il grave infortunio subito da Simon Kjaer costringe ...