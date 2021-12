Hellas Verona, Kumbulla e Larsen i regali di Tudor (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’Hellas Verona potrebbe fare un doppio regalo a Igor Tudor: piacciono il difensore Kumbulla e l’esterno dell’Udinese Stryger Larsen L’Hellas Verona ha bisogno di un difensore e di un esterno per continuare a macinare punti anche nel girone di ritorno. I due regali per Igor Tudor potrebbero essere Kumbulla e Stryger Larsen. Il primo sarebbe un ritorno, alla Roma non sta trovando grande spazio e dunque l’ipotesi di un prestito sarebbe più che gradita visto anche l’infortunio a Dawidowicz. Laresn è in uscita dall’Udinese e visti i buoni rapporti fra le due società non è da escludere che la trattativa possa andare a buon fine. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’potrebbe fare un doppio regalo a Igor: piacciono il difensoree l’esterno dell’Udinese StrygerL’ha bisogno di un difensore e di un esterno per continuare a macinare punti anche nel girone di ritorno. I dueper Igorpotrebbero esseree Stryger. Il primo sarebbe un ritorno, alla Roma non sta trovando grande spazio e dunque l’ipotesi di un prestito sarebbe più che gradita visto anche l’infortunio a Dawidowicz. Laresn è in uscita dall’Udinese e visti i buoni rapporti fra le due società non è da escludere che la trattativa possa andare a buon fine. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

