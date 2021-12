Harry Potter – il Torneo delle Case di Hogwarts su Sky Uno e in streaming su NOW

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Aspettando il ritorno addel cast dinell’attesa reunion per il ventesimo anniversario della saga arriva, dal 27 dicembre al 30 dicembre alle 20.10 in prima tv assoluta su Sky Uno e insu NOW,– ildi, un epico quiz show in quattro puntate, ad eliminazione diretta, condotto da Helen Mirren, che vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo...

Il conto alla rovescia per la reunion dicontinua: manca sempre meno al lancio di20th Anniversary: Return to Hogwarts , l'evento speciale realizzato dalla Warner Bros in occasione del ventennale dell'uscita di ...L'attrice Bonnie Wright , interprete di Ginny Weasley nei film di, negli ultimi tempi era tornata a parlare della saga creata da J. K. Rowling ai microfoni di Entertainment Weekly , rispondendo a una domanda su cosa è accaduto ae Ginny dopo la ...Aspettando il ritorno ad Hogwarts del cast di Harry Potter nell’attesa reunion per il ventesimo anniversario della saga arriva, dal 27 dicembre al 30 dicembre alle 20.10 in prima tv assoluta su Sky ...Arriverà su Sky col nuovo anno la reunion di Harry Potter: nell'attesa però, la rete ha preparato un quiz show in quattro episodi diretti da Helen Mirren ...