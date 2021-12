Guida TV: programmi di stasera, lunedì 27 dicembre 2021 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, lunedì 27.12.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Cenerentola Film RAI2 Dante, il sogno di un’Italia Libera Docu-drama RAI3 Report Attualità RETE4 Non ci resta che piangere Film CANALE5 Grande Fratello VIP 2021 Reality Show ITALIA1 Indipendence Day Film LA7 Eden – Un Pianeta da salvare Documentario REALTIME Vite al Limite Docureality CIELO Ritratto della giovane in fiamme Film TV8 Indiana Jones e l’Ultima Crociata Film NOVE Little Big Italy Docureality first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di lunedì 27 dicembre 2021)aitv della prima serata di oggi,27.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Cenerentola Film RAI2 Dante, il sogno di un’Italia Libera Docu-drama RAI3 Report Attualità RETE4 Non ci resta che piangere Film CANALE5 Grande Fratello VIPReality Show ITALIA1 Indipendence Day Film LA7 Eden – Un Pianeta da salvare Documentario REALTIME Vite al Limite Docureality CIELO Ritratto della giovane in fiamme Film TV8 Indiana Jones e l’Ultima Crociata Film NOVE Little Big Italy Docureality first appeared on Ascolti Tv Blog.

