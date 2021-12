GF Vip | triangolo d’amore | Alessandro tra Sophie e Jessica

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip si sta formando un altroamoroso. Questa volta i protagonisti sono il nuovo entratoBasciano, l’ex tronista di Uomini e DonneCodegoni, e la maggiore delle principesse d’Etiopia,Selassié. Ieri sera c’è stata anche una vera scenata di gelosia! Dal momento del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip,Basciano ha catturato immediatamente l’attenzione delle donne del reality. In particolare sono stateCodegoni eSelassié, grandi amiche fino ad oggi, a mettere gli occhi sull’ex tentatore di Temptation Island, che sembra non aver ancora le idee molto chiare! Dopo essersi avvicinato in maniera importante a, con cui è scattato anche un bacio in ...

GF, Sophie Codegoni ha deluso Clarissa Selassié: 'Non mi aspettavo prendesse in giro Jessica' Al GF6 c'è un nuovoamoroso composto da Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Jessica Selassié . Quest'ultima in questi giorni è scoppiata a piangere, per non aver gradito l'avvicinamento ...Le coppie che si formano e che chiudono al Grande Fratello, sono tante e sembra ormai essere una tendenza quella di trovare l'anima gemella nella casa. Dopo iltanto chiacchierato tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran anche Sophie Codegoni ...GF Vip, Sophie Codegoni ha deluso Clarissa Selassié: "Non mi aspettavo prendesse in giro Jessica" Al GF Vip 6 c'è un nuovo triangolo amoroso composto da ...Al Grande Fratello Vip, i triangoli e gli intrighi sono tanti. Soleil parlando con Biagio si è lasciata andare a dei pensieri su Sophie e Gianmaria e sulle loro nuove conquiste.