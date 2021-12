Evasione fiscale | il Garante privacy chiede alle Entrate “più tutele” per poter usare i dati delle fatture elettroniche ai fini dei controlli

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Via libera ma con riserva. L’Agenziee la Guardia di Finanza non possono (ancora) utilizzare iper l’analisi del rischio die ifiscali. Ilper la protezione deipersonali ha infatti espresso parere favorevole allo schema di provvedimento del direttore sulle nuove regole tecniche per la memorizzazioneaiprevisti dal decretodel 2019, ma ha chiesto che siano “assicurate maggioria protezione dei” e che venga adeguata la normativa. Due settimane fa il direttore Ernesto Maria Rufa ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte dopo l’incontro coi sindacati: “Priorità al contrasto al precariato e all’evasione fiscale, vanno premiati gl… - RaffaelloLupi : @GigiEinaudi @OGiannino leggiti questo pezzo di Visco, che il problema è l'evasione di massa l'ha capito anche lui.… - GigiEinaudi : @RaffaelloLupi @OGiannino L’evasione fiscale bisogna cominciare col dire a chiare lettere che fa bene alla economia… - EnnioMacaluso : RT @FIRST_CISL_PATP: ???? Fabio Sidoti: '2022 #contante 1000 euro - contrasto evasione fiscale, lavoro nero. #Banche segnalano operazioni sos… - FIRST_CISL_PATP : ???? Fabio Sidoti: '2022 #contante 1000 euro - contrasto evasione fiscale, lavoro nero. #Banche segnalano operazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Evasione fiscale

Il Fatto Quotidiano

... le quali lascino presuppore un rischio didel consumatore stesso. Dovranno essere inoltre attivati sistemi di controllo e monitoraggio sul rispetto di tali garanzie nell'utilizzo ...... le carte infatti permettono di tracciare i movimenti dei contribuenti e rendono più semplice le verifiche per quel che riguarda la lotta all'. I movimenti sul tuo conto corrente, sia ...Quando effettui movimenti sul conto corrente devi stare attento alle regole imposte dal Fisco per non rischiare una segnalazione e un controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ecco la guida sui p ...Un focus sui Comuni dell’Emilia Romagna sciolti per mafia, nuovi strumenti di legge per combattere il caporalato e su rifiuti ed economia circolare delle mafie sono i temi dei tre elaborati che si son ...