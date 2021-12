Covid | la corsa ai tamponi continua | chilometri di file e milioni di isolati Toti | «Paese a rischio paralisi» – I video

(Di lunedì 27 dicembre 2021) C’è chi la chiamasfrenata, chi ne farebbe volentieri a meno e chi chiede alternative per mettersi in salvo dai contagi da-19. Leinterminabili per farsi un tampone occupano da giorni gli spazi antistanti di farmacie e drive in. Sulle proprie gambe o in macchina, si aspettano ore prima di riuscire a sottoporsi al test antigenico o molecolare che verificherà la presenza o meno di Sars-Cov-2 nell’organismo. È l’effetto festività, tra cene e incontri da organizzare in sicurezza o contatti avvenuti con soggetti già risultati positivi. Il sindaco di Buccinasco, nel milanese, Rino Pruiti, ha tentato di mettere un argine al fenomeno della migrazione per un tampone che si sta sviluppando in Lombardia. «Vista la situazione di disagio degli ultimi giorni con code e attese lunghissime e sentiti farmacisti, infermieri e volontari ...

Advertising

essereminimal : Altro giro, altra corsa, altro cretino che pensa positivo. - IoSonoLaFani : Mio padre ha avuto il covid a 67 anni ad ottobre 2020, e l'ha superato senza farmaci e con 5 giorni di raffreddore… - Open_gol : Code interminabili in tutta Italia. Politici ed esperti chiedono al governo «uno stop al tracciamento dei contatti» - ilgiornale : Mascherine #ffp2, sanificazioni, #tamponi e molto altro. L'aumento dei contagi genera preoccupazione per la partita… - isolinafelice : RT @Codacons: La corsa degli italiani al tampone di #Natale anti #Covid_19 rappresenta un costo sociale immenso, che danneggia i cittadini… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid corsa

I siti CoviStat e CovidTrends , entrambi gestiti da fisici ed epidemiologi, hanno indicato che i casi di infezioneraddoppiano ogni 14 giorni con andamento esponenziale, mentre crescono in modo ...Leggi anche EMERGENZA19 Nuova sede drive - in a Preturo, la Asl risponde allaal tampone #DILLOALCAPOLUOGO Collemaggio, lunghe code per i tamponi EMERGENZA19 Vaccini19, ...La mezza maratona del 27 marzo 20220 sarà valida come Campionato Provinciale Fidal. Ritorna la “Primavera della corsa“ promossa da Atletica Vigevano (mi-lorenteggio.com) Vigevano, 27 dicembre 2021 – C ...«Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax, perché non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte dei No vax». A parlare è il leader ...