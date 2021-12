Contatto stretto con un positivo al Covid: le regole per la quarantena e tamponi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo un Contatto a rischio con una persona positiva durante le feste bisogna allertare il proprio medico di base: l’isolamento dura 7 giorni per i vaccinati e 10 per chi non è immunizzato e al termine occorre un tampone rapido o molecolare negativo Leggi su corriere (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo una rischio con una persona positiva durante le feste bisogna allertare il proprio medico di base: l’isolamento dura 7 giorni per i vaccinati e 10 per chi non è immunizzato e al termine occorre un tampone rapido o molecolare negativo

